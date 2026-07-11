Stefano De Martino, nuovo direttore artistico di Sanremo 2027, ha già ascoltato molte proposte musicali. Tra i candidati, un cantante ha colpito subito per le sue qualità. Le selezioni sono in corso e i nomi ancora non sono stati ufficializzati. De Martino si sta concentrando su diversi artisti, ma non sono stati divulgati dettagli sui partecipanti scelti. La lista definitiva sarà annunciata nelle prossime settimane.

Stefano De Martino avrebbe già ascoltato centinaia di proposte musicali per il Festival di Sanremo 2027. Un cantante sorprendente avrebbe conquistato immediatamente il nuovo direttore artistico della kermesse. Leggi anche: Stefano De Martino ha già scelto la prima cantante di Sanremo 2027: la vuole a tutti i costi, indovinate chi è! Mancano ancora diversi mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma il lavoro per costruire l’edizione 2027 sarebbe già entrato nel vivo. Stefano De Martino ha iniziato molto presto la preparazione della manifestazione. Il conduttore starebbe ascoltando numerose proposte arrivate da artisti italiani. Secondo alcune indiscrezioni, i brani ricevuti sarebbero già oltre cinquecento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Inizia il toto-nomi per Sanremo 2027, Stefano De Martino ha le idee chiare: ecco chi ci sarà

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Sanremo 2027, Stefano De Martino svela come si prepara - La Volta Buona 16/06/2026

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