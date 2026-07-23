A partire dal primo luglio, tutto il personale della sicurezza delle ferrovie italiane riceverà una bodycam, con un totale di 1.100 dispositivi distribuiti entro il 2026. L’obiettivo è aumentare la presenza di strumenti di videosorveglianza nelle stazioni. Le autorità hanno dichiarato che questa misura mira a migliorare la sicurezza delle aree ferroviarie.

Più sicurezza nelle stazioni italiane: arrivano 1.100 bodycam per gli operatori. Dal primo luglio tutto il personale Fs security ne avrà una a disposizione entro il 2026. L’obiettivo è rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo e sicurezza. Su questa linea anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che vede nel dispositivo un deterrente di fronte a cui un malintenzionato ci pensa due volte prima di commettere un reato. Ragionamento che viene accompagnato anche dal pensiero del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale aggiunge anche i primi dati dall’inizio dell’anno sulla “diminuzione dei reati, addirittura del 28% delle rapine, in tutte le zone vicino alle stazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Stazioni, arrivano 1.100 bodycam. Salvini e Piantedosi: “Più sicurezza”

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