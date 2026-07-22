In alcune stazioni, i reati sono diminuiti significativamente grazie a interventi di sicurezza più efficaci. Le forze di polizia, la Polfer e FS Security collaborano strettamente, con l’uso di bodycam e controlli rafforzati. Sono stati effettuati numerosi arresti, denunce e espulsioni di persone straniere irregolari. I risultati ottenuti sono stati definiti “pazzeschi” dal ministro dell’interno.

Grazie alla cooperazione e “all’integrazione” tra le forze di Polizia dello stato, la Polfer e FS Security “Stiamo ottenendo risultati pazzeschi, con un calo importante dei reati nelle zone in cui esistono le stazioni, grazie a interventi di maggiore sicurezza, arresti, denunce e all’espulsione di persone straniere in condizioni di irregolarità”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rivendica i dati ottenuti anche grazie a “una realtà creata dal nostro governo che affianca le forze dell’ordine garantendo una flessibilità di intervento che la polizia non potrebbe avere ovunque e in ogni circostanza”. Piantedosi e l’uso della bodycam. Il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bodycam, stazioni più sicure e reati in calo. Piantedosi: «Stiamo ottenendo risultati pazzeschi»

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Gallarate - Nuovo presidio in stazione, FS Security in campo

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