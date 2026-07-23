Stato di agitazione alla Cmc | Stipendi in ritardo

I lavoratori di una grande impresa edile sono in agitazione a causa di stipendi in ritardo e di un piano industriale considerato poco chiaro. I sindacati accusano l’azienda di inadempienze contrattuali, segnando il primo episodio di proteste sindacali nella storia recente della società. La situazione ha portato a un clima di tensione tra dipendenti e management.

"Piano industriale poco chiaro e inadempimenti contrattuali". Si fa conflittuale il cammino della nuova Cmc che per la prima volta incappa nello scoglio delle proteste sindacali. Infatti, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, unitamente alla Rsu aziendale, hanno proclamato lo stato di agitazione in seguito "al grave dissenso espresso dai lavoratori e dalle lavoratrici nel corso dell’assemblea tenutasi a Ravenna lo scorso 16 luglio". Prime frizioni lavoratori-sindacato dopo che dall’8 ottobre 2025 Alpha General Contractor ha preso pieno possesso della Cmc di Ravenna e tutti i lavoratori sono passati al nuovo soggetto giuridico. La società -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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