Gli stipendi dei dipendenti della Cmc di Ravenna sono in ritardo, causando tensioni tra il personale. La società, ex cooperativa ravennate, è stata acquisita dall’8 ottobre 2025 da una società di Firenze, passata a spa dopo una procedura concorsuale. La nuova gestione è guidata dal Ceo Antonio Politano e presieduta da Asmaa Gacem.

Ravenna, 23 luglio 2026 – Acque agitate alla Cmc di Ravenna. La storica ex coop ravennate - passata di mano l’8 ottobre 2025 alla Alpha General Contractor di Firenze che ha come Ceo Antonio Politano e che è presieduta da Asmaa Gacem – è tornata in piena attività, dopo una lunga procedura concorsuale, e ora è a tutti gli effetti una spa. La società fa capo alla holding Finres che si era aggiudicata per 17,5 milioni il ramo d’azienda di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti, una serie di infrastrutture e appalti e alcune partecipate, di fatto il ‘cuore’ del colosso cooperativo ravennate. Successivamente, Alpha general contractor è intervenuta per il salvataggio del ramo d’azienda industriale di Manelli Impresa di Monopoli (Bari) con le relative commesse aumentando sensibilmente il perimetro delle sue attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cmc, strappo coi dipendenti: “Gli stipendi sono in ritardo”

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