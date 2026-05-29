I sindacati proclamano lo stato di agitazione contro il blocco degli stipendi e i tagli strutturali La nota

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale del settore formazione professionale. La decisione arriva in risposta al blocco degli stipendi e ai tagli strutturali. La mobilitazione riguarda tutte le categorie di dipendenti coinvolte. Nessuna data specifica è stata comunicata.

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal hanno indetto lo stato di agitazione per tutto il personale dipendente del settore della formazione professionale. La decisione è stata comunicata attraverso una nota unitaria diffusa il 28 maggio 2026 e indirizzata, tra gli altri, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell’Istruzione e alle Regioni. Alla base della protesta c’è il nodo delle risorse destinate al settore. Nel loro comunicato, i rappresentanti dei lavoratori segnalano quello che definiscono un definanziamento strutturale del comparto. Secondo la visione dei sindacati, la carenza di stanziamenti economici verrebbe attualmente compensata attraverso il blocco degli stipendi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riforma istituti tecnici, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: salvaguardia cattedre e modifica quadri orariLe organizzazioni sindacali del settore istruzione hanno annunciato lo stato di agitazione per il personale docente, ATA e dirigente degli Istituti...

La multinazionale farmaceutica Teva licenzia il 20% della forza lavoro. I sindacati proclamano stato di agitazioneLa multinazionale farmaceutica ha annunciato l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo che interesserà circa il 20% della sua forza...

Temi più discussi: Contratto Poligrafici, salta la trattativa, i sindacati proclamano lo stato di agitazione in tutte le aziende. Slc Cgil: la cifra offerta è uno schiaffo alla dignità di chi lavora; Tis Calabria, i sindacati confederali proclamano lo stato di agitazione; Vertenza TIS Calabria: i sindacati proclamano lo stato di agitazione. Subito tutele per i 900 lavoratori esclusi; Stipendi Startech arrivati regolarmente, ma i sindacati proclamano lo sciopero.

Contratto #Poligrafici, salta la trattativa, i sindacati proclamano lo stato di agitazione in tutte le aziende. @SlcCgil : la cifra offerta è uno schiaffo alla dignità di chi lavora’ ildiariodellavoro.it/contratto-poli… x.com

Vertenza TIS Calabria: i sindacati proclamano lo stato di agitazione. Subito tutele per i 900 lavoratori esclusiRottura nelle trattative tra i sindacati e la Regione Calabria sulla complessa vertenza dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS). Cgil, Cisl e Uil Calabria, insieme alle sigle di categoria NIdiL, F ... msn.com

Qualcun altro è stanco di sentire la gente parlare dei Valori della Classe Lavoratrice? reddit

Tis Calabria, i sindacati confederali proclamano lo stato di agitazioneCgil, Cisl, Uil Calabria, Nidil, Felsa Cisl e Uiltemp Calabria a seguito del mancato incontro richiesto al presidente Occhiuto, proclamano lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Ti ... ansa.it