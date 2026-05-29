I sindacati proclamano lo stato di agitazione contro il blocco degli stipendi e i tagli strutturali La nota

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal hanno proclamato lo stato di agitazione per tutto il personale del settore formazione professionale. La decisione arriva in risposta al blocco degli stipendi e ai tagli strutturali. La mobilitazione riguarda tutte le categorie di dipendenti coinvolte. Nessuna data specifica è stata comunicata.

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Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal hanno indetto lo stato di agitazione per tutto il personale dipendente del settore della formazione professionale. La decisione è stata comunicata attraverso una nota unitaria diffusa il 28 maggio 2026 e indirizzata, tra gli altri, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell’Istruzione e alle Regioni. Alla base della protesta c’è il nodo delle risorse destinate al settore. Nel loro comunicato, i rappresentanti dei lavoratori segnalano quello che definiscono un definanziamento strutturale del comparto. Secondo la visione dei sindacati, la carenza di stanziamenti economici verrebbe attualmente compensata attraverso il blocco degli stipendi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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