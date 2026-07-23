Anson Mount, Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding su Star Trek: Strange New Worlds 4, l'episodio con i pupazzi e il mito della storica serie originale che compie 60 anni. Nuovi e strani mondi ci aspettando nei nuovi episodi di Star Trek: Strange New Worlds, una quarta stagione attesissima che inizia il suo volo nello spazio sconfinato dello streaming dal 23 luglio su Paramount+ per proseguire fino al 24 settembre con le sue 10 puntate. Nuovi mondi e nuovi incontri, ma anche ritorni inattesi e specie aliene di ogni tipo, alcune delle quali avversarie e minacciose. Un ritorno, quello di Strande New Worlds 4, atteso anche perché va ad avvicinarsi sempre più alla serie originale che ha fatto la storia della televisione mondiale: la serie creata da Akiva Goldsman, Alex . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Trek: Strange New Worlds 4, intervista al cast: il valore dell'eredità

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Star Trek: Strange New Worlds | Cosa amate dellItalia - Paramount+

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