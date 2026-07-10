Il futuro della Flotta Stellare è passato da Riccione. Nella splendida cornice del PalaRiccione, durante l’Italian Global Series Festival 2026, Paramount+ ha fatto un regalo senza precedenti ai fan italiani festeggiando i 60 anni di Star Trek. Il piatto forte della serata? Il red carpet stellare con i protagonisti della serie e la proiezione in anteprima italiana assoluta del primo episodio della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Se vi siete persi l’evento dell’anno per la pop culture, ecco tutto quello che è successo e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo su Paramount+. Il pubblico delle grandi occasioni ha accolto con un calore travolgente le stelle della serie sci-fi del momento. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Star Trek: Strange New Worlds 4, anteprima a Riccione con il cast sul red carpet

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Star Trek: Strange New Worlds | Trailer Ufficiale Stagione 4 | Paramount+

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