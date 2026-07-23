Stadio Lazio | Rocca al lavoro sul Flaminio come per impianto As Roma

Il presidente della Regione Lazio ha annunciato che si sta lavorando in modo serio e tecnico sullo stadio Flaminio, collaborando con Roma Capitale e la Soprintendenza. La Regione sta seguendo un percorso condiviso per il progetto, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sulle modalità di intervento. L’obiettivo è proseguire con un approccio coordinato, coinvolgendo le autorità competenti e le istituzioni culturali per definire gli interventi necessari.

Sullo stadio Flaminio per la Ss Lazio, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “ci stiamo lavorando in maniera seria e tecnica come Regione, insieme a Roma Capitale e alla Soprintendenza. È fondamentale che anche la As Roma possa avere il suo stadio, e faremo di tutto affinché questo avvenga. Allo stesso modo, è estremamente positivo che la Lazio possa trovare una casa in un proprio impianto. Tuttavia, è importante sottolineare che questo non ha nulla a che vedere con la modalità di relazione del presidente Lotito con la tifoseria, che continuo a ritenere sconveniente”. Rocca ha rilasciato queste dichiarazioni interpellato a margine di un evento in giunta regionale a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nuovo Stadio Lazio: ecco come sarà

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