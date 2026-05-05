Un'lettera è stata scritta dall’architetto Pierluigi Nervi al Comune di Roma, in cui si sottolinea come il futuro dello Stadio Flaminio rimanga un elemento centrale nel progetto della società calcistica e nel dibattito sulla città. La questione legata all’impianto continua a essere al centro delle discussioni pubbliche, coinvolgendo aspetti sportivi e urbanistici della capitale.

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© Calcionews24.com - Stadio Flaminio, l’architetto Pierluigi Nervi scrive al Comune di Roma: il futuro dell’impianto resta centrale per la Lazio

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