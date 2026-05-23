Stadio Flaminio parte la conferenza dei servizi sul progetto della Lazio

Notizia in breve

È iniziata la conferenza dei servizi sul progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, a tre mesi dall’annuncio ufficiale. La riunione coinvolge le autorità competenti e i soggetti interessati, per valutare i dettagli del progetto presentato. Non sono stati divulgati i risultati o le decisioni prese durante l’incontro. Il processo mira a definire le autorizzazioni e le eventuali modifiche necessarie prima di procedere con i lavori.