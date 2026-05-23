Stadio Flaminio parte la conferenza dei servizi sul progetto della Lazio
È iniziata la conferenza dei servizi sul progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, a tre mesi dall’annuncio ufficiale. La riunione coinvolge le autorità competenti e i soggetti interessati, per valutare i dettagli del progetto presentato. Non sono stati divulgati i risultati o le decisioni prese durante l’incontro. Il processo mira a definire le autorizzazioni e le eventuali modifiche necessarie prima di procedere con i lavori.
A distanza di tre mesi dalla conferenza stampa in cui Claudio Lotito ha annunciato il progetto, viene compiuto un altro importante passo per il futuro del Flaminio. Giovedì 28 maggio, ha reso noto il Campidoglio, prende infatti avvio la conferenza dei servizi.Si tratta di una fase preliminare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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