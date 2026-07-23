Sportelli psico-pedagogici in Lombardia 3,7 milioni per il triennio 2026-29 Domande dal 27 luglio al 2 ottobre

La regione Lombardia ha stanziato 3,7 milioni di euro per gli sportelli psico-pedagogici nel triennio 2026-2029. Le domande di adesione saranno aperte dal 27 luglio al 2 ottobre. L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro nelle scuole, per permettere a studenti, famiglie e docenti di affrontare meglio le difficoltà e lo stress. La misura punta a rafforzare il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche.

Tornare in classe sapendo di avere a disposizione uno spazio sicuro in cui potersi confidare fa una grande differenza. Per molti ragazzi (ma anche per le loro famiglie e i docenti) significa non sentirsi soli di fronte alle difficoltà o allo stress. Proprio per garantire questa continuità di supporto, la Regione Lombardia ha deciso di rinnovare gli sportelli psico-pedagogici all'interno degli istituti del territorio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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