Scuola estiva di Filosofia dal 27 al 29 agosto a Potenza | bando MIM per docenti A18 e A19 Scadenza domande il 20 luglio per 100 posti 25 gratis

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per la scuola estiva di Filosofia, che si terrà dal 27 al 29 agosto a Potenza. La selezione riguarda docenti con classi di concorso A18 e A19. La scadenza per presentare le domande è il 20 luglio. Sono disponibili 100 posti, di cui 25 gratuiti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando ufficiale per la Scuola estiva di Filosofia, un'importante occasione di aggiornamento professionale dedicata agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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