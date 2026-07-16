Ricerca e scienze religiose | dal MUR oltre 2,8 milioni per studi su ebraismo Africa e Oriente Domande entro il 27 luglio 2026

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto un bando per finanziare progetti di ricerca nel settore umanistico e storico-religioso, destinando oltre 2,8 milioni di euro. I fondi sono riservati a studi su ebraismo, Africa e Oriente, con scadenza per le domande fissata al 27 luglio 2026. I progetti selezionati avranno una durata di cinque anni e mirano a sostenere studi specifici in queste aree.

Oltre due milioni e mezzo di euro per sostenere in modo specifico la ricerca umanistica e storico-religiosa. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’apposito bando per assegnare le risorse previste dalla normativa vigente, indirizzando i fondi verso progetti di durata quinquennale. I tre filoni di ricerca finanziabili Quali sono gli ambiti di applicazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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