Spin-off Comcast | cosa cambia per Sky NBCUniversal e il futuro dello streaming
Comcast ha annunciato una riorganizzazione societaria durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre 2026. La modifica riguarda la creazione di un gruppo media più snello, con Sky e NBCUniversal che adotteranno un modello aperto alla distribuzione di contenuti. La riorganizzazione mira a rendere più flessibile la gestione delle aziende, senza indicare cambi specifici nel funzionamento o nella proprietà di Sky, NBCUniversal o del settore streaming.
La riorganizzazione di Comcast punta a creare un gruppo media più agile con Sky, NBCUniversal un modello aperto alla distribuzione di contenuti. Durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre 2026, Comcast ha confermato i dettagli della riorganizzazione societaria di cui si parlava da mesi. In pratica, il gruppo dividerà le proprie attività in due realtà completamente separate: da una parte il comparto. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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