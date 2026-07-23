Sperlonga snorkeling alla Grotta di Tiberio e musica sul mare | tutte le date

La rassegna estiva “Onde di Emozioni” è iniziata con snorkeling nella Grotta di Tiberio e musica sul mare. Organizzata dall’Associazione Internazionale Progetti Ulisse con il supporto di enti locali e associazioni, la manifestazione propone un viaggio tra fondali marini, musica e natura. Le date delle iniziative sono state annunciate e prevedono escursioni e spettacoli in diverse date estive.

Sperlonga, 23 luglio 2026 – Prende il via “Onde di Emozioni – Un viaggio tra Fondali, Musica e Natura”, la rassegna estiva organizzata da Associazione Internazionale Progetti Ulisse (AIPU) con il contributo del Comune di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, Lega Navale Italiana Sezione di Sperlonga e ASviS. Il progetto intreccia tutela ambientale, ricerca partecipata e musica, per far scoprire le meraviglie del litorale pontino e coinvolgere attivamente cittadini e turisti nella salvaguardia del mare. Snorkeling alla Grotta di Tiberio: il programma. 24 luglio 2026, ore 10:30 – Area Lega Navale Sperlonga Snorkeling & Citizen Science Escursione con maschera e pinne e attività di monitoraggio dei fondali nell’area della Grotta di Tiberio, guidate dagli esperti di AIPU. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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