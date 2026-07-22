Riviera di Ulisse yoga sul Golfo di Gaeta e snorkeling a Sperlonga | cosa fare nel weekend

Notizia in breve

Nel weekend nella Riviera di Ulisse si possono praticare yoga sul Golfo di Gaeta e fare snorkeling a Sperlonga. L’area offre attività che combinano natura, sport e benessere, permettendo ai visitatori di scoprire il territorio attraverso esperienze all'aperto. Sono previste sessioni di yoga in location suggestive e escursioni subacquee per osservare la flora e la fauna marina. Le iniziative sono rivolte a chi desidera trascorrere il tempo immerso nella natura e nel relax.