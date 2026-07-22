Riviera di Ulisse yoga sul Golfo di Gaeta e snorkeling a Sperlonga | cosa fare nel weekend
Nel weekend nella Riviera di Ulisse si possono praticare yoga sul Golfo di Gaeta e fare snorkeling a Sperlonga. L’area offre attività che combinano natura, sport e benessere, permettendo ai visitatori di scoprire il territorio attraverso esperienze all'aperto. Sono previste sessioni di yoga in location suggestive e escursioni subacquee per osservare la flora e la fauna marina. Le iniziative sono rivolte a chi desidera trascorrere il tempo immerso nella natura e nel relax.
Gaeta, 22 luglio 2026 – Un territorio da esplorare, vivere e conoscere attraverso esperienze capaci di unire natura, cultura, sport e benessere. Prosegue senza sosta il calendario estivo promosso dal Parco Regionale Riviera di Ulisse, che da venerdì a domenica offrirà un ricco programma di iniziative gratuite distribuite lungo tutto il comprensorio, confermando la volontà dell’Ente di valorizzare ogni angolo del proprio patrimonio ambientale e storico. Il programma. Il weekend prenderà il via venerdì 24 luglio con un triplo appuntamento. La mattina, alle 10.30, le acque cristalline della Grotta di Tiberio, a Sperlonga, diventeranno il palcoscenico di “Snorkeling & Citizen Science”, un’esperienza che va oltre la semplice escursione in mare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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