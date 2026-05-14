Il Festival Funamboli torna a Mondovì con storie di musica parole e colori | tutte le date e gli ospiti

Il Festival Funamboli torna a Mondovì portando sul palco artisti e ospiti da diverse realtà musicali e culturali. Tra gli eventi principali, è previsto un dialogo tra il cantautore Vinicio Capossela e il priore Enzo Bianchi. La manifestazione include anche performance di Vasco Brondi, Omar Pedrini, e della Bandabardò. Le date e gli artisti coinvolti sono stati comunicati ufficialmente, con dettagli sui vari appuntamenti distribuiti nel calendario del festival.

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Vinicio Capossela in dialogo con Enzo Bianchi, Vasco Brondi, Omar Pedrini, la Bandabardò, la Piccola Orchestra dei Popoli, il violino della Shoah e Giorgio Gaber: sono loro i protagonisti della settima edizione del Festival Funamboli promosso dall’associazione culturale “ Gli Spigolatori ” con la direzione artistica del maestro, scrittore e giornalista Alex Corlazzoli. Dal 15 maggio al 6 giugno, in diversi luoghi della cittadina cuneese, dieci appuntamenti a ingresso libero. “ Cantami o diva: storie di musica, parole e colori ” è il tema scelto in quest’edizione per una rassegna che di anno in anno diventa sempre più attrattiva. “Ancora una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Festival Funamboli torna a Mondovì con storie di musica, parole e colori: tutte le date e gli ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La musica torna protagonista con il festival Soglianosonica: tra gli ospiti anche FaccianuvolaSi va definendo il calendario della quinta edizione di Soglianosonica, il festival che RetroPop Live organizza in piazza Matteotti a Sogliano al... Storie di storie: “Colori e parole: due generazioni in arte. Gioacchino e Maria Concetta Distefano”Giovedì 23 aprile 2026 dalle 18 alle 20 presso Aura Studio Via San Rocchetto 2 int. Temi più discussi: Sul filo delle note con il Festival Funamboli; Dalle storie dei migranti al rock travolgente: al Festival Funamboli la musica che emoziona e fa riflettere; LUNAE, il festival dell’incontro tra giovani detenuti e comunità; EVENTI / A Cuneo è la domenica di Shakabum. Castelli aperti ed eventi gastronomici in tutta la Granda. ALBERGO IL PARCO DI MICHELINI GIULIANA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Festival Funamboli 2026: inaugurazione tra musica, immagini e memoria d'autoreA Mondovì Alberto Gedda apre la rassegna con Musica da fotocamera: emozioni, aneddoti e grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale ... cuneodice.it Si alza il sipario sull’edizione 2026 del Festival Funamboli: musica, parole e coloriIl giornalista Alberto Gedda, la Piccola Orchestra dei Popoli e la Bandabardò primi ospiti di un cartellone che proseguirà fino a giugno e che riserverà un sorprendente spin-off ... cuneodice.it