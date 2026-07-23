Spara e ferisce gravemente la moglie poi raggiunge il fratello e lo uccide | il delitto nel Cagliaritano Il 39enne si è costituito

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba di giovedì, nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, prima di uccidere il fratello. Dopo aver confessato l’episodio ai Carabinieri, si è costituito spontaneamente in caserma. L’uomo ha ammesso di essere l’autore dei colpi di pistola e dell’omicidio, avvenuti in rapida successione.

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Ferisce la moglie a colpi di pistola e uccide il fratello, poi si presenta spontaneamente in caserma e ai Carabinieri confessa quanto appena compiuto. Il protagonista è un 39enne e tutto è accaduto in poche ore, all’alba di giovedì, nel Cagliaritano. L’allarme è scattato intorno alle 5.45 quando la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. Un tentato femminicidio: la vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Spara e ferisce gravemente la moglie, poi raggiunge il fratello e lo uccide: il delitto nel Cagliaritano. Il 39enne si è costituito
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