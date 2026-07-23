Un uomo nel Cagliaritano ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e ha ucciso il fratello. L'episodio è avvenuto alle 6 di questa mattina. Dopo aver agito, l’uomo si è costituito ai carabinieri. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre il fratello è deceduto. La vicenda si è svolta in un contesto familiare. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini.

Ha ucciso il fratello, ferito gravemente la moglie e poi si è costituito. Accade nel Cagliaritano, dove i carabinieri alle 6 circa di questa mattina, allertati dal 118, sono arrivati in una abitazione della frazione di Solanas del comune di Sinnai, dove c'era una donna ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Meno di mezz'ora dopo, una seconda segnalazione al 118 chiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. Prima delle 7, un uomo di 39 anni cagliaritano, con regolare porto per armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in una caserma dell’Arma dicendo di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Dramma familiare nel Cagliaritano: spara alla moglie e uccide il fratello, poi si costituisce

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Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisceAlle 6 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti a Solanas, nel Cagliaritano, su segnalazione del 118.

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