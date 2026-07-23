Spara alla moglie e al fratello a Cagliari poi si costituisce | morto 42enne grave la donna

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a Quartu, mentre la moglie di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Solanas. L’uomo ha aperto il fuoco contro la moglie e il fratello, poi si è costituito. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. I due episodi sono considerati collegati tra loro.

Una 48enne è stata ferita gravemente a Solanas, poco dopo un 43enne è stato ucciso a Quartu. I due episodi sarebbero collegati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisce

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Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisceAll’alba di oggi nel Cagliaritano, un uomo ha sparato alla moglie ferendola gravemente e ha ucciso il fratello con colpi di pistola.

Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisceAlle 6 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti a Solanas, nel Cagliaritano, su segnalazione del 118.

Temi più discussi: Uccide l'anziana moglie malata e si spara in casa a Bologna; Omicidio-suicidio a Bologna, spara alla moglie malata e si toglie la vita: a lanciare l'allarme i vicini; Spara alla moglie e al fratello, tragedia nel Cagliaritano; Bologna, spara alla moglie malata a letto e poi si suicida: il dramma dietro il gesto di un 81enne.

#Cagliari 39enne spara alla moglie ferendola gravemente. Poi, da Solanas si reca a Quartu Sant'Elena dove apre il fuoco uccidendo il proprio fratello. Poco dopo, alle 6 di oggi, si è presentato spontaneamente in caserma confessando. Ancora ignoto il mov x.com

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