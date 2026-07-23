Spara ai ladri di rame col revolver | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver sparato con un revolver contro due ladri sorpresi mentre trasportavano bobine di rame con un muletto, vicino a due furgoni in un’area industriale. L’episodio è avvenuto nel piazzale di un’azienda elettromeccanica a Crespellano, e l’uomo ha sparato un tamburo da sei colpi contro i ladri. Nessuno è rimasto ferito.

VALSAMOGGIA di Francesco Zuppiroli Un intero tamburo da sei colpi, scaricato contro i ladri sorpresi a trasportare bobine di rame con un muletto verso due furgoni, parcheggiati fuori dal piazzale di una azienda elettromeccanica nella zona industriale a Crespellano. Così è stato squarciato il silenzio dell’alba di domenica in Valsamoggia, dove il custode di 63 anni è stato richiamato sul posto dalla sua abitazione poco distante dall’allarme anti-intrusione e ha aperto il fuoco con un revolver calibro 357 Magnum contro un gruppo di malviventi. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto l’altra mattina, alle 6.16 era scattato l’allarme... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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