Un tentativo di furto di rame in un’azienda elettromeccanica in provincia di Bologna si è concluso con i ladri che sono fuggiti e la refurtiva recuperata. Un custode dell’azienda, che aveva sparato ai malviventi, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Un tentativo di furto ai danni di un’azienda elettromeccanica di Crespellano, nel comune di Valsamoggia (Bologna), si è concluso con la fuga dei malviventi, il recupero della refurtiva e, con la denuncia della persona che aveva cercato di fermarli sparando. Un epilogo che, inevitabilmente, richiama il dibattito sulla legittima difesa e sui confini dell’uso delle armi da parte dei privati, tema esploso nuovamente dopo la sentenza definitiva nei confronti del gioielliere Mario Roggero e la corsa dei partiti di destra a contendersi il caso. I fatti risalgono alla mattina del 19 luglio. Alle 6.16 è scattato l’ allarme antintrusione dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Custode di un’azienda spara ai ladri di rame, denunciato per porto abusivo di armi

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