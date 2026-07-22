Spara ai ladri di rame in azienda non li colpisce ma viene denunciato | porto d’armi scaduto e lavoro abusivo

Un uomo ha sparato ai ladri di rame in un’azienda di Crespellano, nel Bolognese, senza colpirli. È stato denunciato perché non aveva il porto d’armi valido e lavorava come custode senza autorizzazione. I militari hanno accertato che l’uomo esercitava questa funzione senza averne diritto e che il porto d’armi era scaduto. Nessuno è rimasto ferito durante il tentato furto.

I fatti a Crespellano, nel Bolognese. Secondo i militari, l’uomo non aveva il porto d’armi e inoltre esercitava la funzione di custode all'interno dell'azienda in cui è avvenuto il tentato furto senza averne titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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