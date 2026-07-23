La Juventus si trova in una fase di tensione interna, con l’allenatore che ha chiesto ai giocatori di cambiare passo e ha indicato che molti di loro potrebbero partire. Dopo appena due settimane di raduno, la squadra manifesta nervosismo e difficoltà nel mercato, che procede lentamente. Spalletti ha dichiarato che rimarrà, ma ha anche affermato che alcuni componenti del gruppo lasceranno la squadra. La situazione si svolge in un clima di pressione e insoddisfazione.

Aria pesante, pesantissima alla Continassa. Nemmeno due settimane di raduno e in casa Juventus è già tempo di verdetti, ma soprattutto di nervi tesi. Il sorriso di Luciano Spalletti si è congelato tra il caldo di luglio e un mercato che stenta a decollare. La fotografia del momento bianconero è tutta nella trasformazione del tecnico toscano: addio al Luciano padre di famiglia pronto a coccolare il gruppo dopo il deludente sesto posto della scorsa stagione, spazio a un allenatore furioso e senza filtri., A far traboccare il vaso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, è stata la presenza in campo di un vero e proprio esercito di esuberi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti perde la pazienza: "Cambiate passo. Io resto, ma molti di voi andranno via"

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