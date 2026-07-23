Durante un allenamento, l'allenatore ha esortato i giocatori a cambiare passo, affermando che lui resterà ma molti di loro andranno via. La Gazzetta ha rivelato un retroscena riguardante la Juventus, evidenziando la forte rabbia del tecnico per i pochi acquisti effettuati e il suo duro sfogo rivolto ai giocatori in uscita. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sui nomi coinvolti.

di Luca Fioretti Il retroscena della Gazzetta sulla Juventus evidenzia la forte rabbia del tecnico per i pochi acquisti e il duro sfogo verso i giocatori in uscita. Il mercato della Juventus procede troppo a rilento e l’umore dell’allenatore peggiora visibilmente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha perso la pazienza a causa delle evidenti difficoltà nelle trattative. Il tecnico si aspettava colpi importanti per la ripartenza, ma finora sono arrivati soltanto due acquisti. La frustrazione è esplosa durante un duro confronto con la rosa. L’ex commissario tecnico si è rivolto alla squadra con grande fermezza, affermando chiaramente che lui resterà, mentre molti di loro dovranno presto cambiare aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lo sfogo di Spalletti in allenamento: «Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via». Retroscena

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