Il mercato della Juventus è fermo da settimane, con pochi acquisti ufficializzati. L’allenatore si è sfogato con i giocatori, dicendo che lui resterà, mentre molti di loro potrebbero andarsene. Al campo, il difensore Lucio appare più nervoso del solito. Sono stati portati in squadra due nuovi giocatori, uno svincolato e uno proveniente dalla Serie B, entrambi già infortunati e fuori per almeno venti giorni.

Il mercato della Juventus procede a rilento e Spalletti sta perdendo il buon umore. L’ultimo Lucio è più nervoso del solito al campo. Nemmeno due settimane di allenamenti e appena due acquisti: lo svincolato Celik (ex Roma) e l’azzurrino Ekhator (ex Genoa), già infortunato e fuori almeno venti giorni. L’allenatore bianconero si aspettava di più per la ripartenza, a cominciare dall’erede di Dusan Vlahovic (ore decisive per Kolo Muani) o il rinnovo dello stesso serbo in scadenza, e in questi giorni di full immersion alla Continassa sta faticando a trattenere la frustrazione per una Signora ancora molto lontana da come se la sarebbe immaginata a maggio nonostante il sesto posto finale e la retrocessione in Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, mercato a rilento. Furia Spalletti, si sfoga con i giocatori: "Io resto, molti di voi no"

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