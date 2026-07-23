Spagna-Argentina da rigiocare cosa dice il Codice Disciplinare della FIFA di fronte all'assurda richiesta

Una petizione con decine di migliaia di firme chiede che la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, vinta dalla squadra iberica, venga ripetuta. La richiesta si basa su presunte prove video di un arbitro corrotto, accusato di aver influenzato il risultato. La FIFA ha risposto al riguardo, facendo riferimento al suo Codice Disciplinare, che non prevede la rigiocata di partite già concluse a causa di sospetti di corruzione o condotte scorrette.

Una petizione con decine di migliaia di firme chiede che la finale dei Mondiali vinta dalla Spagna sull'Argentina venga rigiocata a causa della "corrotta condotta dell'arbitro, che secondo le prove video sarebbe stato corrotto per influenzare l'esito della partita". Cosa dice il Codice Disciplinare della FIFA agli Articoli 6 e 20: assurdità per assurdità, è meno improbabile che il titolo venga assegnato a tavolino all'Argentina, rispetto alla ripetizione del match. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Qual è la possibilità di una rivincita Argentina - Spagna? reddit

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