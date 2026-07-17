La FIFA ha annunciato la durata dell’intervallo durante la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. L’intervallo sarà di 15 minuti, come di consueto, e sarà seguito dalla ripresa del match. La partita si avvicina e il programma ufficiale specifica cosa accadrà nel corso di questa pausa. La finale si svolgerà in un’unica giornata, con l’intervallo che rappresenta la normale pausa tra i due tempi.

Quanto dura l’intervallo della finale dei Mondiali? La FIFA ha stilato il programma ufficiale di quanto accadrà durante Spagna Argentina. La grandiosa finale dei Mondiali di calcio che vedrà contrapposte Argentina e Spagna si avvicina a grandi passi. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane nella prestigiosa cornice del MetLife Stadium in New Jersey. In vista dell’attesissimo match, la Fifa ha voluto fare definitiva chiarezza sull’organizzazione del maxi evento spettacolare previsto tra il primo e il secondo tempo, confermando che l’atteso show durerà soltanto 17 minuti. Si tratta di un incremento minimo di appena due minuti rispetto alla canonica pausa regolamentare, una decisione concordata per non penalizzare l’andamento della sfida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Quanto dura l’intervallo della finale dei Mondiali? Decisione ufficiale della FIFA, ecco cosa succederà durante Spagna Argentina

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