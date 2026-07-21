La FIFA ha deciso di non sanzionare con il cartellino rosso il centrocampista argentino dopo la finale mondiale contro la Spagna. La questione riguardava un errore di valutazione durante la partita, che aveva portato all’assegnazione di un cartellino giallo. La decisione sulla mancata espulsione è stata comunicata dalla FIFA, ma il caso disciplinare rimane aperto. Nessun provvedimento ulteriore è stato preso nei confronti del giocatore.

Paredes, la FIFA chiarisce il giallo dopo la finale Mondiale persa dall’Argentina contro la Spagna: niente espulsione per il centrocampista. Contrariamente a quanto emerso nelle ore immediatamente successive alla finale del Mondiale 2026, Leandro Paredes non è stato espulso dopo il fischio finale di Spagna-Argentina, gara vinta dalla Roja per 1-0 dopo i tempi supplementari. La FIFA ha chiarito che l’informazione inizialmente diffusa era frutto di un errore del sistema utilizzato per fornire i dati ai telecronisti. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La confusione è nata da una segnalazione errata di cartellino rosso nei confronti del centrocampista argentino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Paredes, niente rosso dopo Spagna-Argentina: errore FIFA, ma resta aperto il caso disciplinare

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