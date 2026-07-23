Spaggiari celebra i 100 anni | L’intelligenza artificiale deve ridurre i carichi ripetitivi e lasciare più tempo alla didattica

L'amministratore delegato del Gruppo Spaggiari Parma ha ricordato il passaggio dal registro cartaceo del 1926 alle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Durante le celebrazioni per i 100 anni dell’azienda, ha sottolineato che l’IA dovrebbe servire a ridurre i compiti ripetitivi, permettendo agli insegnanti di dedicare più tempo alla didattica.

Dal registro cartaceo del 1926 alle prospettive aperte dall’intelligenza artificiale. È il percorso tracciato dall’amministratore delegato del Gruppo Spaggiari Parma, Nicola De Cesare, intervistato da Orizzonte Scuola in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’azienda. Ripercorrendo l’evoluzione del gruppo, De Cesare ha sottolineato come la capacità di adattarsi ai cambiamenti abbia consentito all’azienda di affrontare . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Spaggiari celebra i 100 anni: IA per ridurre i carichi ripetitivi nella scuola

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Un percorso immersivo intreccia la storia d'Italia, della scuola e dell'azienda fino alla presentazione del nuovo logo, simbolo dell'identità con cui Spaggiari guarda al futuro. #Comunicati x.com

Spaggiari celebra i suoi primi 100 anni. Orizzonte Scuola ci saràCento anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono una misura del tempo, della capacità di attraversarlo, di comprenderne i cambiamenti e, qualche volta, persino di anticiparli. orizzontescuola.it