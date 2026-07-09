Spaggiari celebra i suoi primi 100 anni Orizzonte Scuola ci sarà

Spaggiari compie 100 anni, un secolo dalla fondazione. La celebrazione si arricchisce di un evento speciale, con la presenza di Orizzonte Scuola. La ricorrenza segna un secolo di attività, riflettendo sulla capacità di adattarsi e di anticipare i mutamenti nel settore. La festa si svolge con iniziative che coinvolgono studenti e insegnanti, tra ricordi e progetti futuri.

Cento anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono una misura del tempo, della capacità di attraversarlo, di comprenderne i cambiamenti e, qualche volta, persino di anticiparli. Il 9 luglio 2026, nella cornice straordinaria del Labirinto della Masone, a Fontanellato, in provincia di Parma, il Gruppo Spaggiari Parma celebrerà il proprio Centenario. Sarà una serata speciale, costruita per raccontare un lungo percorso e, soprattutto, per condividere uno sguardo verso il futuro dell’educazione. L’appuntamento inizierà alle ore 18 con una mostra esperienziale dedicata alla storia del Gruppo; seguiranno il networking cocktail, gli interventi istituzionali e la cena, fino al gran finale con musica e festeggiamenti in attesa del brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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