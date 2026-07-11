Il Gruppo Spaggiari Parma ha festeggiato i 100 anni di attività al Labirinto della Masone. La cerimonia ha visto la presentazione di un percorso che va dal registro con le alette all’intelligenza artificiale. Sono stati esposti i principali traguardi raggiunti nel settore dell’editoria scolastica e digitale, con un focus sulla continuità tra passato e futuro. La giornata ha coinvolto collaboratori e rappresentanti del mondo scolastico.

Parma, 9 luglio 2026 – Un secolo di innovazione al servizio della scuola italiana e uno sguardo rivolto al futuro. In occasione del Centenario, Gruppo Spaggiari Parma ha celebrato l’importante traguardo con un grande evento al Labirinto della Masone di Fontanellato, condividendo la visione che guiderà l’azienda nel futuro e presentando la nuova identità visiva che ne accompagnerà l'evoluzione.Lo sguardo ai prossimi cento anniLa celebrazione del Centenario è stata l'occasione per condividere la strategia con cui Gruppo Spaggiari Parma intende affrontare le sfide dei prossimi anni, puntando su innovazione tecnologica, integrazione... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Dal registro con le alette all'intelligenza artificiale: Gruppo Spaggiari Parma celebra 100 anni di innovazione al Labirinto della Masone

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Il nuovo logo di Spaggiari per i cento anni

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Temi più discussi: Dal registro cartaceo all'AI, 100 anni del Gruppo Spaggiari; La storia dell'azienda che ha inventato il registro scolastico: In cento anni Spaggiari ha cambiato la scuola, dalle alette al digitale siamo da sempre nelle classi con professori e studenti; Cent’anni di scuola, cent’anni di Spaggiari: dal registro con le alette all’intelligenza artificiale, una storia italiana che guarda ai prossimi cento anni; Un secolo di Spaggiari. Dal registro con le alette a ClasseViva fino all’IA.

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