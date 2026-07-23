Spaccia hashish e marijuana Preso pusher

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pusher è stato arrestato dopo aver venduto hashish e marijuana in strada. La polizia aveva monitorato i suoi spostamenti con appostamenti e ricostruzioni, e ha effettuato un blitz a colpo sicuro. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, dopo aver assistito a uno scambio di droga e denaro. L’operazione ha portato al fermo dell’uomo, ritenuto responsabile dello spaccio di sostanze stupefacenti.

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Una serie di appostamenti per saggiare la bontà della dritta e ricostruire i movimenti del pusher. Poi il blitz a colpo sicuro, dopo aver assistito quasi certamente a uno scambio droga-soldi in pieno pomeriggio. Così due giorni fa è finito in manette per spaccio il trentenne italiano V.C., arrestato dagli agenti dell’Unità investigazioni e prevenzione della polizia locale. Nei giorni scorsi, i ghisa in borghese guidati dal comandante Gianluca Mirabelli hanno iniziato a monitorare lo stabile in zona viale Monza in cui vive l’uomo per cercare di comprendere il giro di affari e clienti. Poco dopo le 18.15 di martedì, i vigili hanno visto il trentenne all’esterno del palazzo, in compagnia di una donna alla quale precedentemente aveva forse ceduto pure un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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