Spaccia hashish a Ponte Felcino Preso 28enne
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ponte Felcino per spaccio di hashish. I carabinieri della stazione Fortebraccio, durante controlli di routine, hanno notato il suo comportamento e osservato uno scambio sospetto con un'altra persona. Dopo aver seguito e fermato il sospetto, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Lo hanno visto cedere qualcosa qualcosa a un’altra persona. Uno scambio sospetto che ha spinto i carabinieri della stazione Fortebraccio, impegnati in controlli del territorio, a fare accertamenti. Verifiche che hanno portato a trovare al ragazzo, un italiano di 28 anni con precedenti, della droga. Per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione generale e al contrasto delle condotte delittuose che caratterizzano il fenomeno della droga, hanno notato l’uomo in via Puletti, a Ponte Felcino. Il 28enne, alla vista dei carabinieri, riferisce il comando provinciale, ha tentato di disfarsi di un involucro, ma è stato immediatamente bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish a Rifredi, arrestato 28enneA Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni del Marocco dopo averlo sorpreso mentre vendeva hashish in via Vittorio Emanuele II.
Roselletti a Ponte Felcino: il labirinto dei sentimenti e della vitaA Ponte Felcino, si svolge una storia che esplora il confine tra sentimenti e realtà.
Argomenti più discussi: Ponte Felcino, arrestato 28enne per spaccio di droga; Spaccia hashish a Ponte Felcino. Preso 28enne; Perugia, spaccia hashish a Ponte Felcino: in casa ha più di 3 mila euro. Arrestato -; Perugia, preso mentre spaccia: in manette.
umbriasettegiorni.it/ponte-felcino-… Tenta di liberarsi dell’hashish durante un controllo: arrestato 28enne a Ponte Felcino x.com