spaccia hashish a ponte felcino preso 28enne

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Ponte Felcino per spaccio di hashish. I carabinieri della stazione Fortebraccio, durante controlli di routine, hanno notato il suo comportamento e osservato uno scambio sospetto con un'altra persona. Dopo aver seguito e fermato il sospetto, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.