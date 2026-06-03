spaccia coca in automobile preso pusher

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio a Rimini, sospettato di spaccio di droga. È stato visto dai carabinieri mentre vendeva cocaina da un’automobile lungo la via Flaminia. L’uomo, disoccupato e residente in un albergo, è stato fermato e portato in caserma. La polizia ha sequestrato la sostanza e avviato le indagini.