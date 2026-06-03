Spaccia coca in automobile Preso pusher
Un uomo di 42 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio a Rimini, sospettato di spaccio di droga. È stato visto dai carabinieri mentre vendeva cocaina da un’automobile lungo la via Flaminia. L’uomo, disoccupato e residente in un albergo, è stato fermato e portato in caserma. La polizia ha sequestrato la sostanza e avviato le indagini.
È finito in manette nel pomeriggio di lunedì un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo di Rimini, poiché accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato visto dai carabinieri della compagnia di Rimini vendere cocaina lungo la via Flaminia. L’uomo è stato infatti notato dai militari dell’Arma della sezione operativa del Nor mentre a bordo di un’auto percorreva la via Flaminia. A insospettire gli investigatori sono state le continue soste che il 42enne compiva lungo il tragitto. In un numero tale da indurre i carabinieri a pedinarlo a distanza fino a quando durante una nuova sosta, il 42enne non è stato affiancato da un altro veicolo, a bordo del quale viaggiava un acquirente, un 65enne originario della provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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