Spaccia coca in automobile Preso pusher

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato lunedì pomeriggio a Rimini, sospettato di spaccio di droga. È stato visto dai carabinieri mentre vendeva cocaina da un’automobile lungo la via Flaminia. L’uomo, disoccupato e residente in un albergo, è stato fermato e portato in caserma. La polizia ha sequestrato la sostanza e avviato le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È finito in manette nel pomeriggio di lunedì un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo di Rimini, poiché accusato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato visto dai carabinieri della compagnia di Rimini vendere cocaina lungo la via Flaminia. L’uomo è stato infatti notato dai militari dell’Arma della sezione operativa del Nor mentre a bordo di un’auto percorreva la via Flaminia. A insospettire gli investigatori sono state le continue soste che il 42enne compiva lungo il tragitto. In un numero tale da indurre i carabinieri a pedinarlo a distanza fino a quando durante una nuova sosta, il 42enne non è stato affiancato da un altro veicolo, a bordo del quale viaggiava un acquirente, un 65enne originario della provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spaccia coca in automobile preso pusher
© Ilrestodelcarlino.it - Spaccia coca in automobile. Preso pusher
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spaccio di coca e hashish. Pusher arrestato

Ardea, spaccia cocaina in strada: pusher arrestato ed espulsoI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 25 anni senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto...

Temi più discussi: Spaccia coca in automobile. Preso pusher; Arrestato per spaccio, le dosi di cocaina erano nascoste nel cambio dell’automobile; Dai coprimozzo delle ruote ai sedili delle auto: i mille nascondigli dei pusher a Roma, 7 arresti; Bari, maxi sequestro di droga: 30 chili di cocaina in auto per un valore di 9 milioni di euro.

spaccia coca in automobileSpaccia coca in automobile. Preso pusherÈ finito in manette nel pomeriggio di lunedì un 42enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo di Rimini, ... ilrestodelcarlino.it

Spacciano ’coca’. Arrestati due giovaniGROSSETOSi muovevano tra le auto in sosta davanti all’ospedale. Poi lo scambio, rapido, con il denaro che passa di mano e una dose consegnata pochi secondi dopo. Solo a quel punto gli agenti della ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web