Sovranità senza autarchia | il Mimit punta su regole comuni e investimenti oltre 20 miliardi per i data center
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato oltre 20 miliardi di euro destinati allo sviluppo di data center. La strategia mira a promuovere regole condivise e investimenti con un focus sulla protezione di dati e infrastrutture. L’obiettivo è garantire interoperabilità tra tecnologie, evitando che la sovranità tecnologica si traduca in isolamento o autarchia.
(Adnkronos) - La sovranità tecnologica non deve trasformarsi in isolazionismo o autarchia, ma nella capacità di scegliere le tecnologie migliori, garantire l'interoperabilità e proteggere dati e infrastrutture da ingerenze esterne. È la posizione illustrata da Giorgio Maria Tosi Beleffi, dirigente telecomunicazioni, audiovisivo e innovazione tecnologica del Mimit, durante la conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia al Palazzo dell'Informazione. Per il ministero, l'azione europea deve concentrarsi sulle catene del valore considerate strategiche: semiconduttori, cloud, telecomunicazioni, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Meta investirà oltre 9 miliardi di dollari: previsto un data center oltre i confini USAMeta investirà oltre 9 miliardi di dollari per costruire il suo primo data center in Canada.
SoftBank punta sulla Francia: 75 miliardi per i data center AISoftBank ha annunciato un investimento di 75 miliardi di euro in data center dedicati all'intelligenza artificiale in Francia.
Argomenti più discussi: Frontier AI in UE, la strada per la sovranità: cosa ci aspetta; Intelligenza artificiale, la via per la sovranità secondo l’AI Office.
Sovranità senza autarchia: il Mimit punta su regole comuni e investimenti, oltre 20 miliardi per i data centerGiorgio Maria Tosi Beleffi (Mimit) ha indicato la linea italiana: interoperabilità, tutela dei dati e libertà di scelta, evitando l’isolazionismo. Sul Dna serve un equilibrio tra armonizzazione europe ... adnkronos.com
Gli ultimi anni ci hanno insegnato che le reti dei pagamenti digitali sono infrastrutture strategiche. All’Ue serve una politica industriale: occorre costruire un ecosistema comune che coniughi innovazione e affidabilità. Ma autonomia non significa autarchia. Int facebook
Il sottosegretario Freni a TPI: La sovranità europea passa anche dai circuiti finanziariSottosegretario, in Italia i pagamenti digitali sono cresciuti molto negli ultimi anni, ma il nostro è ancora un Paese fortemente legato al contante. Guardando al futuro, quali tendenze prevede? La d ... tpi.it