Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato oltre 20 miliardi di euro destinati allo sviluppo di data center. La strategia mira a promuovere regole condivise e investimenti con un focus sulla protezione di dati e infrastrutture. L’obiettivo è garantire interoperabilità tra tecnologie, evitando che la sovranità tecnologica si traduca in isolamento o autarchia.

(Adnkronos) - La sovranità tecnologica non deve trasformarsi in isolazionismo o autarchia, ma nella capacità di scegliere le tecnologie migliori, garantire l'interoperabilità e proteggere dati e infrastrutture da ingerenze esterne. È la posizione illustrata da Giorgio Maria Tosi Beleffi, dirigente telecomunicazioni, audiovisivo e innovazione tecnologica del Mimit, durante la conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia al Palazzo dell'Informazione. Per il ministero, l'azione europea deve concentrarsi sulle catene del valore considerate strategiche: semiconduttori, cloud, telecomunicazioni, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sovranità senza autarchia: il Mimit punta su regole comuni e investimenti, oltre 20 miliardi per i data center

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