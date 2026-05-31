SoftBank punta sulla Francia | 75 miliardi per i data center AI
SoftBank ha annunciato un investimento di 75 miliardi di euro in data center dedicati all'intelligenza artificiale in Francia. L'azienda prevede di sviluppare nuove infrastrutture in diverse regioni del paese, aumentando la capacità di potenza elettrica disponibile. Le nuove strutture saranno concentrate principalmente in aree che potranno sostenere il consumo energetico richiesto. La decisione riguarda specificamente le regioni con maggiore potenzialità di espansione per questa tipologia di infrastrutture.
? Domande chiave Come influenzerà questo piano la stabilità della rete elettrica francese?. Quali regioni francesi ospiteranno i nuovi gigawatt di potenza?. Perché il modello americano dei data center incontra resistenze locali?. Cosa accadrà ai costi delle utenze con l'arrivo di SoftBank?.? In Breve Obiettivo 5 gigawatt di potenza aggiuntiva entro il 2031 in Francia.. Sviluppo di 3,1 gigawatt nella regione Hauts-de-France tra Dunkirk e Bouchain.. Roland Lescure punta a rendere la Francia hub strategico per l'IA.. Piano parallelo in Ohio con centrale a gas da 9,2 gigawatt..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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