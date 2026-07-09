Meta investirà oltre 9 miliardi di dollari | previsto un data center oltre i confini USA

Meta investirà oltre 9 miliardi di dollari per costruire il suo primo data center in Canada. La società statunitense ha annunciato mercoledì questo investimento, che supera i 9,1 miliardi di dollari. È il primo centro dati al di fuori degli Stati Uniti.

Meta, la nota impresa statunitense, ha annunciato mercoledì un investimento significativo oltre i confini degli Stati Uniti. Infatti, la società madre di Facebook e Instagram, investirà oltre 9,1 miliardi di dollari (circa 8,4 miliardi di euro) per costruire il suo primo data center altrove, più precisamente in Canada. Data center oltre i confini USA, perché?. Da tempo, ormai, quello dell’intelligenza artificiale si mostra come un argomento carico di tensione. Con l’aumentare della consapevolezza circa il consumo di energia e acqua, aumentano parallelamente anche le preoccupazioni per la continua creazioni di infrastrutture. Ciononostante, il ministro della Tecnologia e dell’Innovazione, Nate Glubish, ha definito il progetto «una grande opportunità per l’Alberta». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Meta to $9 Trillion and AMD Price Target

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