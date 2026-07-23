SOTTOSCRITTO ACCORDO D’INTENTI TRA UIL E ASSOCAPP

Uil e Assocapp hanno firmato un accordo d’intenti. L’accordo è stato siglato dal segretario generale della Uil e dal presidente di Assocapp. La collaborazione riguarda temi di interesse comune tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’accordo o sulle aree di intervento. La firma avviene nel contesto di un’intesa tra sindacato e associazione del settore sportivo. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori passi o scadenze legate all’accordo.

Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il presidente di Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati), l’ex calciatore Beppe Dossena, hanno sottoscritto, questa mattina, presso la sede del Sindacato di via Lucullo, un accordo di intenti al fine di instaurare rapporti di collaborazione in merito alla tutela delle condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, professionisti e dilettanti. La Uil condivide l’azione di tutela dei diritti e degli interessi della categoria di lavoratrici e lavoratori iscritti... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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