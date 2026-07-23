Uil e Assocap sottoscritto accordo d' intenti

Uil e Assocap hanno firmato un accordo d'intenti. La firma è avvenuta tra il segretario generale della Uil e il presidente di Assocap. L'accordo riguarda possibili iniziative comuni e collaborazioni future tra le due organizzazioni. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti o sui tempi di attuazione dell'intesa. La collaborazione mira a favorire il confronto tra le parti su temi di interesse condiviso.

Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il presidente di Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati), l'ex calciatore Beppe Dossena, hanno sottoscritto, questa mattina, presso la sede del Sindacato di via Lucullo, un accordo di intenti al fine di instaurare rapporti di collaborazione in merito alla tutela delle condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, professionisti e dilettanti. La Uil condivide l'azione di tutela dei diritti e degli interessi della categoria di lavoratrici e lavoratori iscritti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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