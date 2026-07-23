Sorrisi e primi saluti | l' arrivo di Malagò Maldini e Leonardo in Lega Calcio
Giovedì a Milano, il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò, insieme al direttore tecnico Maldini e all’advisor Leonardo, si è recato all’assemblea della Lega Serie A. Sono stati accolti con sorrisi e primi saluti dai presenti. La riunione ha coinvolto i presidenti delle squadre di calcio di massima categoria. Malagò, Maldini e Leonardo sono entrati nell’edificio senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.
Il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò, accompagnato dal direttore tecnico Maldini e dall'advisor Leonardo, è arrivato a Milano per partecipare all'assemblea della Lega Serie A con tutti i presidenti. Tanti sorrisi e primi saluti per i nuovi vertici della Federcalcio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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