Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio sarà annunciato entro pochi giorni. La decisione è stata comunicata da Malagò, che ha espresso piena condivisione con Maldini e Leonardo. La nomina si inserisce nel quadro delle recenti novità riguardanti la guida tecnica della squadra. La scelta finale dovrebbe essere ufficializzata a breve, mentre cresce l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Nuovo Commissario Tecnico per la Nazionale Italiana: Le Ultime Novità. ROMA (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha fornito aggiornamenti in merito durante un’intervista su Sky Sport 24, il giorno successivo alla finale dei Mondiali 2026, che ha visto trionfare la Spagna sull’Argentina. Malagò ha escluso dissidi con Paolo Maldini e Leonardo, recentemente coinvolti nel nuovo progetto tecnico della Nazionale, assicurando che la decisione finale sarà presa solo dopo una piena condivisione tra tutte le parti coinvolte. “Abbiamo una condivisione totale sulle scelte, che riguarda ovviamente il ct ma anche diverse figure. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malagò: condivisione totale con Maldini e Leonardo, nuovo ct in arrivo tra pochi giorni.

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