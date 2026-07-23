Durante il Magical Mystery Tour a Liverpool, sono stati avvistati Paul McCartney e Ringo Starr. I due ex componenti dei Beatles hanno partecipato al tour che porta i fan nei luoghi più significativi della città legata alla band. Il percorso, attivo da anni, include le aree dove i membri sono cresciuti e i siti visitati all'inizio della carriera dei Fab Four. La presenza dei due artisti ha attirato l’attenzione dei partecipanti, regalando un momento speciale agli appassionati.

Paul McCartn regalato un momento indimenticabile ai fan dei Beatles che hanno partecipato al Magical Mystery Tour di Liverpool. Il tour è in corso ormai da anni e porta i fan dei Fab Four in giro per la loro città, mostrando dove è cresciuto ogni membro della band e i luoghi chiave che hanno visitato all’inizio della loro carriera. Durante un recente tour, i fan sono rimasti stupiti quando un’auto si è fermata ad un semaforo rosso di Hope Street accanto a loro e Paul McCartney ha abbassato il finestrino per salutarli. Per i tantissimi impegni e la recente pubblicazione di The Boys Of Dungeon Lane, venticinquesimo lavoro in studio del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sorpresa per i fan dei Beatles: Paul McCartney e Ringo Star avvistati a Liverpool durante il Magical Mystery Tour

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Surprise Beatles fans, Paul McCartney confirmed he will collaborate with Ringo Starr on a new album.

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