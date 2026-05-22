Il ritorno di McCartney | Come eravamo prima dei Beatles Inedito duetto con Ringo Starr
Il 22 maggio 2026 si è tenuto un evento speciale a Londra, dove due ex membri di una leggendaria band hanno condiviso un momento musicale inedito. Durante la serata, uno di loro ha eseguito un brano accompagnato dall’altro, offrendo un duetto che ha richiamato le atmosfere di un passato ormai lontano. La performance ha coinvolto anche il pubblico presente, che ha assistito a un episodio raro e significativo di reunion tra i musicisti. La scena si è svolta in un contesto che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo musicale.
Londra, 22 maggio 2026 – A una certa età il futuro non lo si riesce più a guardare negli occhi, ma un po’ di traverso e ad alcuni viene spontaneo sciogliere i fili della memoria per lasciarla tornare indietro a inseguire ricordi scolorati dal tempo. È un po’ quel che accade a Paul McCartney in ‘ The boys of Dungeon Lane ’ , diciottesimo album solista nato davanti a una tazza di tè col produttore Andrew Watt e da un accordo sospetto. Quello su cui poggia ‘ As you lie there’, brano da cui prende il largo l’ascolto. Sir Paul: "Tutto è cambiato grazie a un accordo”. “Mentre suonavamo, tutto è cambiato grazie a un accordo di chitarra indecifrabile uscito chissà come” racconta Sir (James) Paul, 83 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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