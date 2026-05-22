Il ritorno di McCartney | Come eravamo prima dei Beatles Inedito duetto con Ringo Starr

Il 22 maggio 2026 si è tenuto un evento speciale a Londra, dove due ex membri di una leggendaria band hanno condiviso un momento musicale inedito. Durante la serata, uno di loro ha eseguito un brano accompagnato dall’altro, offrendo un duetto che ha richiamato le atmosfere di un passato ormai lontano. La performance ha coinvolto anche il pubblico presente, che ha assistito a un episodio raro e significativo di reunion tra i musicisti. La scena si è svolta in un contesto che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo musicale.

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