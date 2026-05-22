Paul McCartney racconta The Boys of Dungeon Lane | il nuovo album sull' infanzia operaia a Liverpool George Harrison e il primo duetto nella storia con Ringo Starr

Decenni dopo, sessant'anni di carriera dopo, mentre scriveva una canzone per il nuovo disco, quella frase è tornata. «Ma non voglio che un paio di borseggiatori siano i Boys of Dungeon Lane», precisa. «È un gruppo composito. Sono loro, da un lato. Sono io e i miei amici che andavamo in bici da quelle parti. Sono tutte le persone legate a quel periodo». The Boys of Dungeon Lane, il diciottesimo album solista di McCartney in uscita il 29 maggio, porta il nome di quella strada e di quella frase. Tutto è cominciato cinque anni fa con una tazza di tè. Il manager gli aveva suggerito di incontrare Andrew Watt, lo stesso che negli ultimi anni ha messo mano a Hackney Diamonds dei Rolling Stones, a Dark Matter dei Pearl Jam e a Mayhem di Lady Gaga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Paul McCartney - Salesman Saint from The Boys of Dungeon Lane (Snippet)

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