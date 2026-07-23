Sony sapeva che sarebbe scoppiata la rivolta | dipendenti imbavagliati dopo l’addio ai dischi PlayStation

Sony ha annunciato che smetterà di produrre dischi fisici per PlayStation a partire da gennaio 2028. La società era consapevole delle reazioni negative e delle proteste sui social, prevedendo commenti infuriati e critiche pubbliche. Non sono stati riportati dettagli su eventuali misure interne o restrizioni ai dipendenti in relazione alle reazioni pubbliche. La decisione riguarda esclusivamente la fine della produzione di supporti fisici per la console.

Sony aveva previsto tutto. Ogni commento infuriato, ogni Community Note sui profili social ufficiali, ogni articolo critico. Quando a inizio mese ha annunciato che da gennaio 2028 smetterà di produrre dischi fisici per PlayStation, il colosso giapponese sapeva esattamente quale tempesta stava per scatenare. E si è preparato di conseguenza, blindando la comunicazione interna con le linee guida social più rigide mai imposte ai propri dipendenti. La rivelazione arriva da Alanah Pearce, ex scrittrice di God of War: Laufey presso Santa Monica Studio ed ex giornalista di IGN. Nel suo canale YouTube, Pearce ha raccontato di aver ricevuto informazioni dirette da dipendenti attivi negli studi first-party di PlayStation, tutti concordi nel definire queste direttive come “le più severe mai viste” in occasione di qualsiasi annuncio aziendale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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