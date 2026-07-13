PlayStation senza dischi dal 2028? C’è chi teme che Sony possa decidere anche quanto pagherai i giochi

Sony ha annunciato che smetterà di produrre dischi fisici per PlayStation dal gennaio 2028. La decisione riguarda tutte le console di nuova generazione e implica che i giochi saranno disponibili solo in formato digitale. Non è ancora chiaro se questa scelta influirà sui prezzi dei giochi o sulle modalità di pagamento. La mossa ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti circa l'accesso e i costi futuri delle nuove uscite.

La decisione di Sony di porre fine alla produzione di dischi fisici per PlayStation a partire da gennaio 2028 non è solo una svolta tecnologica: è una mossa che potrebbe consegnare alla multinazionale giapponese il controllo totale sui prezzi dei videogiochi e, secondo un’associazione di consumatori olandese, persino sulla durata del tuo accesso ai giochi acquistati. Una prospettiva che sta facendo tremare i giocatori di tutto il mondo e che alimenta battaglie legali per centinaia di milioni di euro. L’annuncio della scorsa settimana ha fatto l’effetto di una bomba nel mondo PlayStation. Dal 2028, niente più dischi Blu-ray nelle confezioni retail: le copie fisiche conterranno solo un codice di download, esattamente come accadrà per GTA VI. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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PlayStation to Stop Making Physical Discs - Headlines | Live | July 2nd, 2026

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