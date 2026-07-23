Sondaggi politici continua l'avanzata di Vannacci | ora è davanti alla Lega che perde mezzo punto

Un sondaggio di Termometro Politico mostra che Futuro Nazionale, guidato da Vannacci, supera la Lega nelle intenzioni di voto, anche se il divario è sottile. La formazione di Vannacci avanza, mentre la Lega perde circa mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente. La distanza tra le due formazioni resta breve, indicando un trend di crescita per Futuro Nazionale e una lieve flessione per il partito di maggioranza.

L'ultimo sondaggio di Termometro politico dimostra che Futuro Nazionale di Vannacci rappresenta un ostacolo per l'affermazione della Lega alle prossime elezioni: Fn supera il Carroccio, anche se il distacco è ancora minimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONTINUA L'AVANZATA DI VANNACCI. SONDAGGIO MENTANA TG LA7. LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 2 GIUGNO

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l’avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla LegaNel nuovo sondaggio TgLa7, Fratelli d’Italia ottiene il 26,9%, il Partito Democratico il 21,1%, entrambi in calo rispetto ai mesi precedenti.

Sondaggi politici, Vannacci supera il 4% e si avvicina alla Lega: ora è a un punto di distanza da SalviniI sondaggi politici indicano che il movimento di Vannacci supera il 4%, avvicinandosi alla Lega.

Temi più discussi: Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l'avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla Lega; Sondaggi TgLa7: FdI e PD in calo, cresce Futuro Nazionale. Tutti i numeri del 20 luglio; Gli ultimi sondaggi politici: scendono sia FdI che Pd, Futuro nazionale di Vannacci cresce ancora e supera Avs; Sondaggi politici, FdI sotto il 25%: la prima volta dalle elezioni del 2022. Vannacci sale al 7,3%.

angelo_chieffo_ L'autonomia differenziata continua a incendiare il dibattito politico e, per molti cittadini del Mezzogiorno, è arrivato il momento di chiedere conto a chi l'ha sostenuta. Il primo segnale arriva dai sondaggi: Fratelli d'Italia, secondo EMG, scende x.com

Sondaggi politici, continua l’avanzata di Vannacci: ora è davanti alla Lega, che perde mezzo puntoL'ultimo sondaggio di Termometro politico dimostra che Futuro Nazionale di Vannacci rappresenta un ostacolo per l'affermazione della Lega alle prossime ... fanpage.it

Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l’avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla LegaNell'ultimo sondaggio TgLa7, FdI (26,9%) e Pd (21,1%) perdono terreno pur restando in vetta, mentre sale il M5S al 13,1% ... fanpage.it