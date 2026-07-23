Sondaggi politici continua l'avanzata di Vannacci | ora è davanti alla Lega che perde mezzo punto

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sondaggio di Termometro Politico mostra che Futuro Nazionale, guidato da Vannacci, supera la Lega nelle intenzioni di voto, anche se il divario è sottile. La formazione di Vannacci avanza, mentre la Lega perde circa mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente. La distanza tra le due formazioni resta breve, indicando un trend di crescita per Futuro Nazionale e una lieve flessione per il partito di maggioranza.

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L'ultimo sondaggio di Termometro politico dimostra che Futuro Nazionale di Vannacci rappresenta un ostacolo per l'affermazione della Lega alle prossime elezioni: Fn supera il Carroccio, anche se il distacco è ancora minimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CONTINUA L'AVANZATA DI VANNACCI. SONDAGGIO MENTANA TG LA7. LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 2 GIUGNO

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