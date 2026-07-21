Sondaggi politici FdI e Pd in calo continua l'avanzata di Futuro Nazionale | cresce il distacco dalla Lega

Nell'ultimo sondaggio TgLa7, FdI (26,9%) e Pd (21,1%) perdono terreno pur restando in vetta, mentre sale il M5S al 13,1%. Continua la corsa di Futuro Nazionale (6,7%), che con un +0,4% allunga il passo sulla Lega di Salvini (5,5%) in un quadro di calo degli indecisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

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Sondaggi politici, continua la crisi del Pd: dem in calo, balzo di M5s e Futuro NazionaleNei sondaggi politici, il Partito Democratico registra un calo di consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale registrano un aumento.

Temi più discussi: Futuro nazionale sale ancora, nuovo minimo per Fratelli d'Italia e centrodestra: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici; Sondaggi TgLa7: FdI e PD in calo, cresce Futuro Nazionale. Tutti i numeri del 20 luglio; Sondaggi politici, Vannacci sale ancora e va al 6,5%. Record negativo per FdI; Sondaggio choc per Meloni, FdI sotto il 25%: Vannacci sfonda il 7% e la Lega a sorpresa tiene. Avanti il centrosinistra.

Sondaggio del 20 luglio 2026. Cresce ancora Futuro Nazionale, che scavalca un partito. Calano PD e Fratelli d'Italia. x.com

Sondaggi politici, Futuro Nazionale supera il 7%: gli elettori di Vannacci vogliono l’alleanza con il cdx reddit

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