Sondaggi politici FdI e Pd in calo continua l'avanzata di Futuro Nazionale | cresce il distacco dalla Lega

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel nuovo sondaggio TgLa7, Fratelli d’Italia ottiene il 26,9%, il Partito Democratico il 21,1%, entrambi in calo rispetto ai mesi precedenti. Il Movimento 5 Stelle sale al 13,1%. Futuro Nazionale cresce dello 0,4% raggiungendo il 6,7%, allungando il distacco dalla Lega, ferma al 5,5%. Gli indecisi diminuiscono, consolidando le posizioni dei partiti principali e della nuova formazione.

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Nell'ultimo sondaggio TgLa7, FdI (26,9%) e Pd (21,1%) perdono terreno pur restando in vetta, mentre sale il M5S al 13,1%. Continua la corsa di Futuro Nazionale (6,7%), che con un +0,4% allunga il passo sulla Lega di Salvini (5,5%) in un quadro di calo degli indecisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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